韓國法院發布針對總統警衛次長的逮捕令

中評社北京1月14日電／據新華社報導，韓國YTN電視台14日報導稱韓國首爾西部地方法院已發布針對代行處長職權的總統警衛次長金成勛的逮捕令。



此前，金成勛已三次拒絕到韓國警察廳國家調查本部接受調查，警方以其涉嫌妨礙執行特殊公務為由立案。



本月10日，韓國總統警衛處前處長朴鐘俊向代總統崔相穆提交辭呈，辭呈被受理。