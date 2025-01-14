富權：黃國昌從不介入黨務到將總綰民眾黨

中評社香港1月14日電／澳門新華澳報14日發表富權文章“黃國昌：從不介入黨務到將總綰民眾黨”。以下為文章內容。



黃國昌接任民眾黨代理主席後發動的第一場大型街頭群體活動，也是賴清德上台後發生的第一場大型民眾抗議活動——“111司法節釘孤枝”活動，相當成功。不但將黨內和社會上的“挺柯”民意，轉化為“反賴”意志，並讓“非綠”以外的各種政治光譜顏色力量初步凝聚起來，而且也讓黃國昌個人的政治光環進一步閃耀，成功地將“小草”轉型為“小蔥”，並為其參加民眾黨主席補選增添了更多的政治籌碼。



在此氛圍的烘托下，當然也是民眾黨黨內“按程序走”的進展，昨日民眾黨正式於官網公告，第二屆黨主席補選時間訂於二月十五日上午九時至下午四時，以網路投票方式進行；而黨主席補選線上報名期間為一月十四日上午九時開始，至一月十七日晚上六時截止。民眾黨規定，參選人應於二零二四年二月十四日以前入黨，以符投票日前一年入黨規定，且過去、現在具中央委員資格者，而且必須已經完成繳納黨費、職務分攤金募款責任額，且未於停權處分期間，始具選舉權、被選舉權、連署權。參選登記黨主席的登記費為新台幣二十萬元整。另外，從大陸地區和港澳地區移居台灣地區者，必須在台設籍滿十年才具有選舉權和被選舉權。而根據民眾黨規劃，二月四日會公開抽籤、二月六日公告選舉公報列出名單及政見，二月八日和二月十四日舉辦兩場政見發表會，待十五日選舉後，十九日正式公告名單。



由於民眾黨也將於一月十九日進行中央委員、中評委選舉，並將召開第三屆第一次黨員代表大會，因而在今年春節的前後，是民眾黨的“選舉季節”。

