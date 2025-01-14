房委會資助小組開會　商落實施政優化措施

房委會資助房屋小組委員會今天開會，討論優化資助出售單位安排及《房屋條例》修訂。（圖片來源：大公報） 中評社北京1月14日電／據大公報報導，房委會資助房屋小組委員會今天開會，討論優化資助出售單位安排及《房屋條例》修訂。據悉，《房屋條例》修訂主要涉及賦權房屋局局長，打擊濫用公屋，確保善用公營房屋資源；至於優化資助出售單位安排，房委會將落實去年施政報告提出的優化措施，包括為40歲以下申請購買居屋單位的白表青年家庭及一人申請者、屢次向隅者，分派多一個抽簽號碼，增加他們成功購買資助出售單位的機會；將“白居二”配額，增加1500個至6000個，並將新增配額全數撥予40歲以下的青年家庭及一人申請者。



優化資助出售單位安排建議若得到資助房屋小組委員支持，將於下一期居屋實施。房委會的“居屋2024”上月揀珠決定了揀樓次序，預計今年第二季才揀樓，料適用於新安排的資助出售房屋最快下半年才接受申請。



賦權房屋局長打擊濫用公屋



至於《房屋條例》修訂，據悉，修訂會賦權房屋局局長打擊濫用公屋，例如違例出租公屋或須附上刑責。房委會資助房屋小組主席黃碧如曾在去年房委會周年特別公開會議上指出，現時針對濫用公屋的處罰阻嚇力不足，建議除了禁止相關市民在5年內再申請公屋，未來即使再申請公屋亦延長其申請期；她又建議，針對嚴重違規案件，除了根據房屋條例提出檢控外，亦可針對懲罰較為嚴重的刑事提出交替控罪。



房屋局局長何永賢當時回應表示，將細心研究相關建議。



