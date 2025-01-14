中國空間站將迎首個港科研項目　助力減排

中評社北京1月14日電／據大公報報導，大公報記者從中國空間站空間應用系統科學與應用進展情況介紹會獲悉，高分辨率溫室氣體點源探測項目有望在年內升空，這將成為香港科學家參與中國空間站的首個空間應用科研項目，這項研究將助力包括大灣區綠色減排事業，為中國的雙碳建設提供強有力的數據支持。



服務“一帶一路” 緩解全球氣候變化



中國科學院空間應用工程與技術中心應用發展室副主任巴金（圓圖）在接受大公報採訪時表示，高分辨率溫室氣體點源探測項目中，香港科技大學科研團隊提出設想，與中國科學院長春光學精密機械與物理研究所（中科院長春光機所）合作研發出高分辨率溫室氣體點源探測儀。目前項目進展順利已完成立項，相信不久後有望上行至空間站進行實驗。



香港科技大學此前介紹，該探測儀將對全球中低緯度範圍內的二氧化碳和甲烷排放熱點進行監測，提供發電廠、煤礦、垃圾堆填區等設施範圍二氧化碳和甲烷排放濃度。研究團隊將應用這些數據反演近實時的碳排放通量，為重點排放源的碳監測、報告和核查提供可靠準確高頻次的數據，為決策者提供定量信息以制定有效的減碳措施，及幫助評估減碳措施的成效。該項目將為中國的雙碳建設提供強有力的數據，也將服務眾多“一帶一路”國家和地區，協助緩解全球氣候變化。