港區北京政協委員：京港攜手促文化出海

中評社北京1月14日電／據大公報報導，政協北京市第十四屆委員會第三次會議13日開幕，來自港澳的北京市政協委員圍繞促進首都經濟社會發展、探索京港兩地合作新機遇等內容積極建言獻策。



“保護機制、傳承機制和培養人才，是確保文化長遠存續的基礎條件。”北京市政協常委、中國香港（地區）商會會長楊莉珊認為，對於積極參與中國傳統文化海外傳播的個人和機構，給予一定稅收優惠政策，“可設立中國傳統文化海外傳播專項基金，為有潛力的文化傳播者提供資金支持”。她建議，對於一些具有創新性和示範性的文化傳播項目，可以提供財政支持和資助，幫助其順利實施和推廣。



“讓中華國潮設計跨越國界走向國際市場，賦予傳統東方文化更多可能，攜手重新定義中華時尚文化，聯合打造更具國際競爭力的China Style。”北京市政協委員、香港中華青年企業家協會創會主席凌俊傑建議，由北京高校聯合香港高校共同成立“國際時尚文化人才庫”，以學術論壇等為平台，匯聚國內外時尚文化領域人才，開展學術分享與前沿探討，為京港時尚文化發展儲備人才。



“北京在助力企業出海方面依舊面臨如缺乏明確市場定位、出海主體欠缺多元性、科創服務出海缺少領軍企業等問題。”北京市政協委員、畢馬威亞太區及中國主席陶匡淳提出，應充分利用香港的國際化人才資源，建立海外“企業啟航中心”，採取“派駐專業顧問團隊＋整合全球優質資源”的雙重策略，為企業提供全方位海外拓展支持。