內地18舉措培育新增長點　刺激文旅消費

中評社北京1月14日電／據大公報報導，大公報綜合新華社、中新社報導：國務院辦公廳近日印發《關於進一步培育新增長點繁榮文化和旅遊消費的若干措施》。《措施》在豐富消費惠民舉措、滿足不同年齡群體消費需求、擴大特色優質產品供給、培育消費場景、創新產業政策、優化消費環境等六方面提出18條具體舉措。其中提到，有序擴大單方面免簽國家範圍，適當延長免簽時間，優化離境退稅服務，推廣“即買即退”措施。



豐富消費惠民舉措方面，實施“百城百區”文化和旅遊消費行動計劃；鼓勵推出文旅消費券、滿減和積分兌換、抽獎等優惠。順應生育支持政策，更好滿足多孩家庭旅遊住宿需要，鼓勵酒店、民宿推出優質親子房、兒童房，打造親子度假酒店。



優化離境退稅服務 研即買即退



擴大特色優質產品供給方面，鼓勵各地適當放寬大型營業性演出可售（發）票數量限制。豐富避寒避暑旅居、冬日暖陽、濱海度假等特色產品；豐富溫泉、旅拍、房車、郵輪、游輪、游艇、鄉村民宿等旅遊產品。鼓勵打造多樣化、差異化低空飛行旅遊產品；增開大眾旅遊列車、銀發旅遊列車、主題特色旅遊列車。積極發展首發經濟，支持開設首店、旗艦店，舉辦首秀、首演、首展活動。



培育消費場景方面，推動文學、動漫、遊戲、演藝、影視等知識產權（IP）相互轉化。推動國際郵輪母港消費設施建設，打通從船上到岸上的消費場景。創新產業政策方面，加大對符合條件的文化和旅遊領域“兩新”項目的支持力度；釋放職工消費潛力，鼓勵錯峰休假。



優化消費環境方面，有序擴大單方面免簽國家範圍，適當延長免簽時間；用足用好現有過境免簽政策和區域性入境免簽政策；優化離境退稅服務，推廣“即買即退”措施。優化重點景區和文博場館等預約、售票管理；依法查處、嚴厲打擊不合理低價游、強制購物、惡意搶票囤票、“黃牛”倒票等行為。