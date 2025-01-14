培育“數據標注”巨企　國家加速AI創新

中評社北京1月14日電／據大公報報導，國家發改委、國家數據局等四部門13日聯合發布《關於促進數據標注產業高質量發展的實施意見》（下稱《意見》），是國家層面首次對數據標注這一新興產業進行系統謀劃。《意見》提出，到2027年數據標注產業規模大幅躍升，年均復合增長率超過20%。圍繞醫療健康、自動駕駛、低空經濟等場景，以業務創新拉動數據標注需求，並培育一批數據標注龍頭企業。



業內專家認為，高質量數據短缺是當前人工智能（AI）大模型發展中遇到的瓶頸。數據標注產業是對數據進行篩選、清洗、分類、注釋、標記和質量檢驗等加工處理的新興產業，能夠產生高質量數據集，讓機器讀得懂、吃得飽，學得快、訓得好，助力AI創新發展。＼大公報記者 任芳頡北京報導



聚力自動駕駛 讓大模型“吃得飽”學得快



《意見》從深化需求牽引、增強創新驅動、培育繁榮生態、優化支撐體系等方面提出具體措施，並提出，到2027年，數據標注產業專業化、智能化及科技創新能力顯著提升，產業規模大幅躍升，年均復合增長率超過20%，培育一批具有影響力的科技型數據標注企業，打造一批產學研用聯動的創新載體，建設一批成效明顯、特色鮮明的數據標注基地，形成相對完善的數據標注產業生態，構建創新要素聚集、產業鏈上下游聯動、區域協同發展的新格局。此前，我國已確定成都、沈陽、合肥、長沙等7個城市承擔數據標注基地建設任務。



《意見》從13個具體方面對培育壯大數據標注產業進行全面謀劃，特別突出需求牽引和創新驅動。在深化需求牽引方面，首次提出釋放公共數據標注需求，依法依規有序推動公共數據標注與開發利用，在現代農業、智能製造、信息服務等重點領域發掘公共數據標注需求。推動數據標注服務納入政府採購範疇。在增強創新驅動方面，提出完善數據標注標準，支持軟硬一體、自主可控的數據標注領域技術和關鍵設備研發。



據測算，2023年我國數據標注產業規模達800億元左右。在挖掘數據標注需求方面，《意見》指出，加大企業數據開發利用，加強交通、醫療、金融、科學、製造、農業等重點行業領域數據標注，建設行業高質量數據集，支撐人工智能在行業領域的應用賦能。圍繞醫療健康、人力資源、數字貿易、自動駕駛、低空經濟等場景，以業務創新拉動數據標注需求。