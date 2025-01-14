王星案采編手記：湄索居民的擁抱

中評社北京1月14日電／據大公報報導，賣豬仔到緬甸不是新鮮事，但有了個內地演員王星出事，又成了輿論熱點。同樣，“賣豬仔”的新聞不罕見，但這次大公報記者重走王星500公里被拐之路，深入泰緬邊境採訪的系列報導，引發巨大回響，也嚇了我們自己一跳。



王星新聞見報的當日，編輯部就醞釀如何跟進，當記者連夜登上飛機時，有關老總甚至有一絲猶豫。不過，記者笑笑說：“放心啦，做足曬工夫啦，我哋識執生啦！”



王星從曼谷下飛機被人接上車後，一路駛向泰國東部的湄索小鎮，全程500多公里，其中有200多公里幾乎是荒無人煙之處，綁架案時有所聞。這條“豬仔路”至少有3個檢查站，但形同虛設，如果有人查問，王星就不會那麼倒楣了。



在湄索鎮這個與妙瓦底一河之隔的偏遠地方，大公報記者設法接觸當地人士，他們很純朴，對記者的到來十分驚訝。在莫艾河邊用不夠一米高鐵絲網攔著的所謂的邊境線上，記者與光著腳的農民交談，有位婆婆擁抱記者：“想不到你們這麼遠跑來，就為了問我幾句話，太難得了！”



當地人說，極少有記者去那兒。對岸的妙瓦底關著成千上萬的奴隸，鄉民有時能聽到撕心裂肺的叫喊求救聲。偶爾有人跳河，居民說沒見過活著上來的，特別是夏天中午，高溫下保安放鬆警惕，會有“豬仔”拼死跳河，但九死一生。“應該射幾個導彈過去，鏟平他們！”這是擁抱記者的婆婆提出的建議。