中國鐵路便捷化舉措不斷升級

中評社北京1月14日電／據人民日報報導，1月14日，2025年春運開始。春運期間鐵路客運量有望突破5.1億人次。



2024年11月1日，全面數字化電子發票的推廣使用，成為中國鐵路行業逐步向數字、智慧、綠色方向變革的一個重要里程碑。回望中國鐵路客票逐步發展的歷程，中國鐵路的便捷化舉措在不斷升級。



新中國成立初期，當時中國鐵路使用的是硬板火車票，軟座客票為淺藍色，硬座客票為淺紅色；1979年，中國鐵路首次推出計算機打印客票，1997年原鐵道部確定計算機車票的統一式樣，軟紙火車票逐步推廣。



“最開始，計算機軟紙客票採用的是短條形碼，2000年升級為長條形碼，2010年再次升級為二維碼，2012年計算機軟紙客票改為實名制。”國鐵集團有關負責人介紹。



與計算機軟紙客票相並行，2007年4月，我國在動車組逐步推行磁介質火車票“小藍票”。2009年初，高鐵、動車車票率先實施實名制，鐵路第一代自助售票機應運而生。



2011年6月12日，鐵路12306網站正式啟用，標誌著中國鐵路進入電子商務時代。



隨著12306網站的啟用，自助售票機有了取票功能。現在，自助售（取）票機變得更加智能，掃描二維碼即可支付購票。售票從“人人對話”發展到“人機對話”，如今變成了“機機對話”。



此後，隨著智能手機的普及，鐵路與時俱進推出了12306手機客戶端，只需動動手指，購票即可輕鬆完成。



如今，12306已成為世界上規模最大的購票系統：每秒出票300至500張，高峰期達1000張左右，用戶從提交需求到出票只需要2.8秒。



12306的功能也更加完善：除了購票，還可以實現互聯網訂餐、電子發票開具、候補買票、酒店預訂、接送站預約、目的地景點推介等功能。