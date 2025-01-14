加強防騙教育　學校警方可緊密合作

中評社北京1月14日電／據大公報報導，近年，電話與網絡詐騙案件頻發，防騙教育尤為重要。為幫助中學生建立防騙意識，在教科書方面，上學年正式逐步推行的公民、經濟與社會科的教科書當中，涵蓋了投資騙案、購物騙案等議題。在課程方面，學生必須在中一的課程中學習理財，且投資和網上消費騙案等內容也被納入課程當中。教聯會副主席、培僑中學公民科教師穆家駿向《大公報》表示，防騙教育應當繼續加強，例如學校可繼續與警方保持密切合作，做好不同形式的宣傳工作。



據悉，公經社科的教科書大多都詳細介紹了投資詐騙、購物詐騙等常見手法。例如，有教科書指出，詐騙者會先讓受害人嘗到甜頭，然後引誘其投入更多資金，最終攜款潛逃。此外，教科書還介紹了龐氏騙局、虛假投資應用等詐騙方式。而在網上消費陷阱方面，部分教科書會提醒學生注意購物網站的信譽問題，還介紹了確保網上安全購物的方法。



教育界反詐騙聯盟去年成立



穆家駿表示，現時初中的生活與社會科亦有資訊素養相關的章節，涵蓋防電騙內容；此外，學校也多次和警方警民關係組合作，邀請警方到校做防騙教育宣講工作。而對於電騙的持續猖獗，穆家駿認為防騙教育當繼續加強，例如學校可繼續與警方保持密切合作，做好不同形式的宣傳工作，供給學校的教材也要與時並進。



而為進一步推展校園防騙教育，香港警務處及全球元治理公會在2024年4月成立教育界反詐騙聯盟。至去年9月，聯盟協辦單位包括兩所大學、三所專上學院和350間中小學。