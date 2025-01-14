揭秘：一條信息令人墮“賣豬仔”陷阱

大公報記者重走王星被拐之路。（圖片來源：大公報） 中評社北京1月14日電／據大公報報導，大公報記者連日深入泰緬邊境，追蹤報導全球最大的電騙園區，多角度揭露其黑暗內幕。



新一波電騙潮殺埋身，每名市民都可能是下一個受害者！我們打開手機、電郵，都時不時會彈出“揾快錢”、“中獎”等信息，這其實是電訊詐騙的第一步。本港專家表示，電騙氾濫成災，與疫後經濟差、心急揾快錢不無關係。



近日內地演員王星的同行自曝與王星有類似被騙經歷，並分享自己總結的可疑點，認為不法分子恰恰利用了一些人揾快錢的心態。香港警方表示，騙徒的誘騙對象更擴大至學生，包括考試完畢放假的大學生及待業的青少年。＼大公報記者 苑向芹、餘風（文） 調查組（圖）



電騙行業為何能迅速發展，能讓窮鄉僻壤的緬甸妙瓦底，在短短幾年間搖身一變成規模龐大的城市？有台灣學者認為，電騙的崛起因素，一是包括手機號碼在內的個人私隱洩露問題嚴重，二是與社會經濟下行的情況有關。不過，隨著市民防騙意識提高，現時因一條短訊被騙的可能性越來越低，反而在經濟寒冬的當下，急於求職的族群則為騙徒帶來更多“電騙商機”。作為不太知名的演員，王星也因為心急揾錢而慘被拐騙，令這類個案越來越多。



招聘藝人騙局 細節疑點多



近日王星的同行、內地演員宇書田在小紅書分享上月險因一條試鏡信息被騙去泰國的親身經歷。她表示，到了年底，自己所在的試鏡群就突然多了一些泰國、杜拜的演員工作招聘信息，聯絡上後卻發現疑點重重，例如報名費用，初見群裡訊息列明費用為700元，但對方突然加了300元。宇書田分享，所有劇組向來都是不斷地去壓低演員的報酬以追求更多的利潤；而自己進了所有報名演員的微信群後，發現微信群長時間內衹有四個人，“一般這樣的價格合理的通告，同一個角色至少會有二三十個人去競爭。”她認為供求情況不合理。



騙徒向大學生待業青年埋手