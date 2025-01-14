加強防詐騙立法　加大懲處力度

中評社北京1月14日電／據大公報報導，《大公報》連日來揭秘“賣豬仔”黑幕，引發社會各界高度關注。本港多名政界人士表示，相信《大公報》的系列報導讓市民對犯罪手法已經有了更深入瞭解，對提升市民的警惕性發揮了重要作用。希望政府與東南亞國家簽訂引渡協定，並加強針對詐騙、人口販賣等問題的立法與懲處力度，同時透過不同渠道加強宣傳教育。



立法會議員鄧家彪及梁子穎要求保安事務委員會下次開會討論事件跟進。鄧家彪向《大公報》表示，樂見政府今次快速響應，前往泰國跟進港人情況，給予市民極大信心。他認為，近年來東南亞犯罪集團猖獗是國家管治失效的體現，需要引起國際社會的高度重視。希望香港盡快與這些國家簽訂引渡協定，令侵害港人的不法分子在香港接受公平的審判。政府亦應加強針對詐騙、人口販賣等問題的立法與懲處力度。



鄧家彪還指出，騙徒手段層出不窮，政府很難立即並大規模開展宣傳，因此更需要媒體及時揭秘。大公報記者深入泰緬邊境揭露真相，勇氣可嘉！



提醒市民勿存“揾快錢”心態



立法會議員葛珮帆認為，政府必須以不同渠道，聯同旅行社、航空公司等加強宣傳教育，例如在社交媒體加強宣傳，並繼續在機場向前往東南亞的旅客派發單張等提醒市民不要被騙。她同時提醒市民必須要提高警覺，警惕一些來歷不明的人士或資訊，尤其不要抱著“揾快錢”的心態，輕信一些標榜“零經驗、高薪、海外赴任、包食宿”的所謂“笋工”求職或帶貨廣告，並要時刻留意任何相關警示資訊。



立法會議員梁熙相信，經過《大公報》深入報導，揭露電騙園區的情況及分享更多被騙到當地的個案，市民對犯罪手法已有更多瞭解，可以打消一些人赴境外工作，以求賺取高回本的念頭。他希望《大公報》繼續為民請命，發揮第四權角色，揭露更多東南亞電騙案細節讓港人有所防範。



西貢區議員陳志豪表示，很多電話騙案的受害者是長者或港漂青年，建議大家多提醒家中長者，一旦接收到需要轉賬金錢或提款的可疑電話，必須要告知家人，絕不能獨自處理。他認為《大公報》連日來在泰緬直擊報導，相信有助宣傳防騙資訊，提升市民的警惕。