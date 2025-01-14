“1公里”見證“16萬公里”跨越

中評社北京1月14日電／據人民日報報導，隨著中國鐵路步入電子客票時代，中國鐵路昆明局集團的老鐵路人孫昆育，一方面為鐵路事業的飛速發展驕傲，一方面也有些感傷，“我收藏火車票30多年，以後無票可藏了。”



走進孫昆育的收藏間，卡片式火車票、代用票、站台票、月票……各式火車票6萬餘張、重達50公斤，連起來超過1公里，這些火車票不僅是他個人記憶的載體，也成為中國鐵路營業里程突破16萬公里發展歷程的見證。



1990年，孫昆育在客運段工作，每天接觸大量旅客和車票。看到被旅客丟棄在垃圾堆裡的火車票，孫昆育心痛不已，“一張火車票就是一段回憶。看著火車票，我能想起去過這麼多地方、服務過這麼多旅客，挺值得紀念的。”



孫昆育的父母也是因鐵路結緣，孫昆育說，“鐵路修到哪，我們一家便搬到哪。”這也讓孫昆育對鐵路、火車產生了特殊情感。



30多年的火車票收藏從此開啟。開始時孫昆育見票就撿，時間長了，藏品多了，孫昆育收藏的針對性越來越強。列車每到一個車站，他都會向當地人打聽火車票收藏的信息，有時為了找一張票，孫昆育要輾轉好幾個城市。



中國計算機車票母版票、面額高達894000老撾基普的火車票、新中國成立初期的手寫票、雲南高鐵首趟列車票……30多年積累，孫昆育手上有不少難得一見的藏品。“這些火車票可記錄著中國鐵路的發展呢！”