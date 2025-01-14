﻿部分受害港人　被多次輾轉倒賣

左上、下圖：電騙團夥手段殘暴猶如恐怖分子，網傳片段顯示有被誘騙到電騙園區禁錮的人遭到毆打。右圖：早前被禁錮在緬甸妙瓦底電騙園區的24歲香港女子彭辛瑩，已於11日獲救並返回香港。（圖片來源：大公報） 中評社北京1月14日電／據大公報報導，自緬北果敢“四大家族”為主的電騙犯罪集團被摧毀後，犯罪勢力轉移至緬東，妙瓦底的電騙園越開越多，並火速擴建，容納更多“豬仔”。這些電騙恐怖組織的園區，大部分都建在河邊，首尾延綿30多公裡，方便偷運豬仔。據湄索鎮有知情者透露，大部分拐騙的豬仔，包括去年被拐的20多名港人，都是經泰國的鄉間小路，源源不斷被人用船挾運到對岸的電騙園，目前仍被困的12名港人“豬仔”中，當中有人更被輾轉倒賣多次。



對於新一輪的電騙浪潮，保安局局長鄧炳強昨日表示，去年首11個月，本港錄得86774宗罪案，按年上升3.9%或增加3224宗；暴力罪案錄9708宗。罪案上升主要原因是詐騙及勒索案件增加，其中詐騙案40470宗，同比上升8.7%；勒索案為2828宗，增幅高達18.5%。行劫和爆竊案件錄得下降。



港電話騙案勁升172%



鄧炳強指出，詐騙案占整體罪案約四成，涉及金額達85.2億港元；其中電話騙案大幅上升172.8%，達到5268宗。網上騙案中，購物騙案比去年上升26.9%。電話騙案的上升主因是出現“假冒客服”的新手法，這些騙徒假冒微信或支付寶的客服人員，聲稱需扣除款項來提供服務，並要求受害者轉賬和提供個人資訊。警方去年8月展開防騙運動，加強宣傳並進行情報主導的執法行動，搗毀4個電話詐騙集團，拘捕11人，並查獲超過8萬張電話儲值卡。



鄧炳強透露，截至去年11月，警方共拘捕了9452人，涉及各類型的詐騙及洗黑錢罪行，較去年同期上升19.4%。此外，警方在過去3個月內成功搗毀兩個利用深偽技術進行詐騙的集團。