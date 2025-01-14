河北冰雪用好冬奧“熱”效應

中評社北京1月14日電／據人民日報報導，打掃衛生、整理貨品、給雪板打蠟……一大早，米嘉軒就開始忙碌起來。“這個雪季，來崇禮的人更多了，一般要從早晨7點忙到晚上10點以後。”米嘉軒說。



米嘉軒是土生土長的河北張家口崇禮人，目前和朋友在崇禮經營一家雪具店，然而他曾經一度長期在外地打工。為什麼當時沒留在家鄉？米嘉軒直言，“小時候提到崇禮，不少人想到的都是冬天下大雪、氣溫低，山連山、溝套溝，是個貧困的小縣城。”



但那是以前。



北京冬奧會成功舉辦，帶動三億人參與冰雪運動，讓老百姓有了實實在在的獲得感。崇禮乘著北京冬奧會的“冬”風，發力後冬奧經濟，發展走上了快車道。



2022年，在北京冬奧會、冬殘奧會總結表彰大會上，習近平總書記指出，我們建設了一大批優質的冰雪場地設施，舉辦了一系列豐富多彩的群眾性冰雪賽事活動，人民群眾參與熱情持續高漲，參與人數達到3.46億，冰天雪地成為群眾致富、鄉村振興的“金山銀山”。



憑借得天獨厚的自然條件和豐富的冬奧會遺產，崇禮滑雪場從北京冬奧會申辦前的4家增加到如今的9家，雪道219條，其中16條雪道通過國際雪聯認證，形成全國最大的高端滑雪集聚區。



同時，崇禮優質的冰雪資源吸引了世界各地的滑雪愛好者慕名而來。據悉，2024年崇禮共接待遊客853.8萬人次，實現旅遊綜合收入95.5億元。米嘉軒兒時記憶中的“窮山溝”如今成了戶外運動、冰雪運動的天堂。



“借著北京冬奧會的契機，我回到崇禮開了這家雪具店。現在生意越來越好，不僅是周末，平日里客人越來越多。”米嘉軒切身感受到了家鄉的變化，2024年剛剛領證結婚的他，希望通過努力讓自己的小店和小家都蒸蒸日上。



不僅僅是米嘉軒，越來越多的崇禮人端上了“冰飯碗”“雪飯碗”——截至2023年，崇禮直接或間接從事冰雪產業和旅遊服務業人員超過3萬人，城區街道兩旁，雪具店、餐館、酒店一家挨著一家。