揭秘：泰國政府承諾盡力營救被拐港人

左圖：保安局副局長卓孝業（左二）昨日率領來自香港警務處和入境事務處的專責小組成員，在泰國跟進有港人被誘騙到東南亞國家被禁錮從事非法工作的個案。圖為卓孝業會見泰國司法部部長塔威（右二）。右圖：大公報記者連日直擊緬甸妙瓦底電騙園區的情況。（圖片來源：大公報） 中評社北京1月14日電／據大公報報導，緬甸的電騙恐怖組織多年來殘害來自各地的民眾，嚴重影響各地社會穩定，已成為全球公害。隨著臭名昭著的緬北果敢“四大家族”電騙犯罪團夥被徹底摧毀，其餘電騙組織紛紛轉移至緬東的妙瓦底營運，並在原有的基礎上不斷擴大園區，新一輪的電騙浪潮再次撲向全球。



有防騙專家指出，現時香港市民每日收到的各種詐騙信息，大部分來自緬甸等東南亞國家。中國每年約十萬人被拐騙至緬甸從事電騙，下場悲慘。為拯救深陷險境的港人，由保安局副局長卓孝業率領的專責小組，前晚趕抵泰國後，昨日分別會晤了泰國司法部的官員及部門首長，並拜會中國駐泰國大使館。保安局局長鄧炳強昨日表示，泰國方面表示高度關注事件，回應會盡一切方法協助香港居民安全回港。



緬甸電騙園死灰復燃，有港人深陷其中。由保安局副局長卓孝業率領、香港警務處和入境事務處組成的專責小組，前晚趕赴泰國跟進有關求助個案。



保安局局長鄧炳強昨日表示，自去年第二季起共收到28名港人懷疑被誘騙去泰國的求助個案，目前已有16人安全返港。至於另外12名滯留人士，特區政府高度關注，希望可盡快協助他們安全返港。專責小組昨日上午與泰國司法部部長及其屬下一些部門首長會面，當地司法部部長是泰國總理主持的一個打擊販運人口活動委員會成員。泰國方面表示高度關注事件，並積極回應會盡一切方法協助香港居民安全回港。鄧炳強重申，公眾切勿輕信網上招聘廣告，警惕聲稱能賺快錢的途徑，以及不拘學歷或工作經驗，但報酬異常優厚的職位。市民如懷疑受騙，應盡快報案。



拜訪中國駐泰使館商對策



在泰國曼穀的保安局副局長卓孝業昨晚總結行程表示，先後與泰國司法部長及執法部門首長見面，獲泰國政府非常積極回應，對方鄭重承諾會盡一切努力協助受困香港居民返港，感受到泰方非常重視事件，總理親自領導執行各方面工作，亦有執法行動。他又指，小組拜訪中國駐泰國大使館，與大使吳志武會面，商討領事保護、受困港人情況等，大使非常關心事件，正盡一切努力協助。小組亦與香港駐泰國經貿辦事處商討如何進一步配合營救工作。