汽車產銷3100萬輛，這份答卷含金量十足

中評社北京1月14日電／據人民日報報導，汽車產銷分別完成3128.2萬輛和3143.6萬輛。



新能源汽車產銷分別完成1288.8萬輛和1286.6萬輛。



汽車出口585.9萬輛。



2024年，中國汽車產業再上新台階。1月13日，中國汽車工業協會發布最新數據，得益於“兩新”政策持續發力、汽車產業加快轉型，2024年，我國汽車產銷雙超3100萬輛。其中新能源汽車產銷均超1280萬輛，連續10年位居世界首位。



“兩新”政策發力



銷量站上新台階



能在年銷售3000萬輛的高位平台上，實現4.5%的銷量增長，最終站穩3100萬輛的新台階，2024年汽車產業交出的這份亮眼答卷，含金量十足。



——汽車產銷總量連續16年穩居全球第一。2024年，我國汽車產銷分別完成3128.2萬輛和3143.6萬輛，同比分別增長3.7%和4.5%。其中，汽車國內銷量2557.7萬輛，同比增長1.6%，消費潛力不斷釋放。



——新能源汽車延續高增長態勢。自2021年以來，我國新能源汽車走出一條昂揚向上的發展曲線，年產銷增速連續4年超過30%。2024年，新能源汽車年產銷首次跨越1000萬輛大關，分別完成1288.8萬輛和1286.6萬輛，同比分別增長34.4%和35.5%。新能源新車占汽車新車總銷量的比重達到40.9%，較2023年提高9.3個百分點。而在乘用車市場，新能源新車銷量占比已經連續6個月超過50%。