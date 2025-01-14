中國證監會明確2025年重點工作

中評社北京1月14日電／證監會13日公佈了2025年的重點工作，明確堅持穩字當頭，全力形成並鞏固市場回穩向好勢頭。



新華社報導，1月13日，證監會召開2025年系統工作會議。會議表示，將加強境內外、場內外、期現貨聯動監測監管，增強工作的前瞻性、主動性、有效性。會同中國人民銀行更好發揮兩項結構性貨幣政策工具效用，加強戰略性力量儲備和穩市機制建設。加強政策解讀和宣傳引導，及時回應市場關切，進一步穩定市場預期。



關於深化資本市場投融資綜合改革，證監會將進一步打通中長期資金入市卡點堵點，協同推動各類中長期資金建立長周期考核機制，提高權益投資比例，深化公募基金改革。研究制定更好支持新質生產力發展的政策安排，深化科創板、創業板、北交所改革，增強制度的包容性、適應性。堅持以開放促改革，優化境外上市備案制度，拓展資本市場跨境互聯互通，充分研究借鑒境外市場有益實踐，增強A股市場競爭力、吸引力。



在提升監管執法效能和投資者保護水平方面，證監會明確進一步完善監管執法體制機制，補齊資本市場法治建設短板，強化科技賦能。突出依法監管、分類監管，快、準、狠打擊違法違規，既抓早、抓小、抓苗頭，更打大、打惡、打重點，提升監管執法的精準性。出台中小投資者保護政策措施文件，推動健全特別代表人訴訟、當事人承諾等制度機制等。



如何有力支持經濟回穩向好？證監會將制定資本市場做好金融“五篇大文章”的實施意見。抓好“創投十七條”“科創板八條”等落地實施，發展多元化股權融資，培育壯大耐心資本。提高產業債融資比重，加快REITs市場建設等。



如何培育更多體現高質量發展要求的上市公司？證監會將落實好資本市場財務造假綜合懲防工作意見，進一步提升財務造假等線索發現能力。全面落地上市公司市值管理指引，加大上市公司分紅、回購激勵約束。進一步發揮好資本市場併購重組主渠道作用，盡快完善“併購六條”配套機制等。