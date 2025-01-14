49港調解員獲頒證書　納灣區名册

左圖：律政司司長林定國致辭時表示，大灣區調解平台將粵港澳三地的“制度之異”轉化為“制度之利”。右圖：律政司昨日舉行儀式，為49名來自香港的粵港澳大灣區調解員頒授證書。（圖片來源：大公報） 中評社北京1月14日電／據大公報報導，粵港澳三地法律部門上月30日聯合發布粵港澳大灣區調解員名册，列入146名來自香港及廣東、澳門地區的調解員。律政司昨日舉行儀式，為49名來自香港的粵港澳大灣區調解員頒授證書。



律政司司長林定國致辭時表示，大灣區調解平台將粵港澳三地的“制度之異”轉化為“制度之利”，大灣區調解員的專業將在未來的商業環境中發揮重要作用，為三地的企業和居民帶來實質幫助，推動大灣區成為國際商事糾紛解決的優選地。＼大公報記者 黃釔淼



推動灣區成糾紛解決優選地



林定國表示，無形的法治基礎建設，如大灣區調解平台，亦是構建大灣區重要的一環。大灣區調解平台將粵港澳三地的“制度之異”轉化為“制度之利”，頒布了適用於三地的共同調解標準，為推廣調解在大灣區的廣泛應用奠定了制度基礎，打造規則銜接的制度高地，推動大灣區成為國際商事糾紛解決的優選地。



林定國指出，每一位大灣區調解員的專業能力毋庸置疑，都曾處理各類跨境、商事、家事等爭議，很清楚處理跨境爭議所遇到的困難。大灣區調解平台制定的調解規則，正是為了幫助各位調解員在實踐中更有效地應對這些挑戰。



林定國又說，入選大灣區調解員名册不單單是一個里程碑，更加是一項使命；是對各位調解員專業能力的肯定，也是對大家在促進粵港澳大灣區法治建設及解決爭議方面所作貢獻的認可。隨著大灣區內商業環境愈趨繁榮、商業活動高速成長，爭議和衝突也在所難免。在這樣的背景下，調解的角色變得更加重要。大灣區調解員的專業將在未來的商業環境中發揮重要作用，為三地的企業和居民帶來實質幫助。