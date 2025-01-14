中評社北京1月14日電／據人民日報報導，近年來，中國和葡萄牙不斷深化海洋領域合作，發展“藍色夥伴關係”。葡萄牙阿爾加夫大學海洋科學研究中心主任阿德利諾·卡納里奧日前在接受記者專訪時表示，葡中在海洋等領域開展合作，“有助於雙方攜手探尋更多可能，為全球海洋治理和可持續發展提供有益參考”。



2012年與中國結緣以來，卡納里奧每年都會多次訪問中國。回顧這些年的經歷，卡納里奧表示，衹有展開交流與合作，不同文化背景的人們才能加深對彼此的瞭解。“這正是我們在努力做的事：通過開展合作為葡中兩國架起更多溝通的橋梁。”



去年3月，中國“政府間國際科技創新合作”重點專項中歐聯合實驗室項目——中葡海洋創新研究中心啟動儀式在阿爾加夫大學舉行。該中心是“中葡科技2030”夥伴關係框架下的新進展，也是上海海洋大學和阿爾加夫大學10餘年合作的延續。卡納里奧介紹，中葡海洋創新研究中心將通過比較基因組學方法解析貽貝屬免疫組庫，從而為水產養殖、制藥、材料等多個行業領域提供數據和理論支持。



近年來，阿爾加夫大學和上海海洋大學定期開展交換生項目。卡納里奧的項目組目前就有兩名中國學生從事博士及博士後研究。他認為，對中國以及中華文化的不瞭解影響了一些西方機構與中國開展合作的意願，而交流與合作是消除偏見的最有效方法。



自1993年中葡兩國簽署政府間科技合作協定以來，雙方在海洋、信息、空間等領域取得一系列務實成果，合作領域不斷擴展、平台逐漸豐富、模式日漸多樣。卡納里奧說，深入合作交流是真正瞭解一個國家的重要途徑，在海洋科研、海洋開發和保護等領域，“葡中海洋合作具有示範意義，讓國際社會看到不同文明交流對話的重要性”。