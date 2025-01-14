港調解員擁兩文三語優勢　增和解機會

三位獲資格的香港調解員在典禮後接受傳媒訪問表示，十分榮幸成為大灣區調解員，未來會積極為粵港澳大灣區調解出力。（圖片來源：大公報） 中評社北京1月14日電／據大公報報導，律政司昨日舉行香港粵港澳大灣區調解員證書頒授典禮。三位獲資格的香港調解員在典禮後接受傳媒訪問表示，十分榮幸成為大灣區調解員，未來會積極為粵港澳大灣區調解出力。



同時是執業大律師、法律教授、調解員和仲裁員的顧家珍表示，成為粵港澳大灣區調解員是一項歷史性的時刻，亦是十分難得的機會，對她而言是重大的認可。



顧家珍認為，成為大灣區調解員有三個使命，在政策方面，可以在區內拓展專業性的商事調解，完善國家糾紛多元化解決的工作；在司法對接方面，可以促進獨立的調解員和法院之間的協作，推動仲裁調解對接的機制，積極解決調解協議效力的限制；在行業方面，可以促進交流和技能培訓，提供具有中國特色的調解標準。



專注處理家事案件和家事爭議解決的劉穎賢律師指出，與來自大灣區其他地方的調解員有很多合作，尤其是在家事調解方面，本身已經有來自不同地方的調解員，以幫助客戶瞭解不同地方法律的分別，以及合作撰寫調解協議書。



劉穎賢亦指出，香港是中國唯一實行普通法制度的城市，且具有兩文三語的優勢，香港的大灣區調解員可以在未來參與的案件中發揮獨特的作用，增加和解機會並促進社會和諧。