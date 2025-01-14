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去年末我國人民幣貸款餘額同比增長7.6%
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2025-01-14 17:49:26
中評社北京1月14日電／據新華社報導，中國人民銀行副行長宣昌能在國新辦1月14日舉行的“中國經濟高質量發展成效”系列新聞發布會上說，2024年貨幣政策取得了較好成效，金融總量較好增長。2024年12月末，社會融資規模存量同比增長8%，廣義貨幣M2餘額同比增長7.3%，人民幣貸款餘額同比增長7.6%，都高於名義經濟增速。
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