李家超：香港國際金融中心地位備受認可

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港1月15日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日出席行政會議前見記者，他表示，2025年，香港將好事連連，亞洲金融論壇1月13日成功開幕，今屆論壇雲集約3600位來自約50個國家和地區的參與者，以及約130位來自政府、商界及學術界的演講嘉賓。



李家超表示，中國人民銀行聯同香港金融管理局，宣布了一系列的措施，包括推出金管局人民幣貿易融資流動資金安排、擴容優化“債券通”、推出利用在岸債券作為抵押品的離岸回購業務，以及兩地快速支付系統的互聯等。



李家超說，感謝中央對香港金融發展一直支持，特別是中國人民銀行潘功勝行長在論壇上表示，支持更多優質企業到香港上市和發行債券，並會大幅提高國家外匯儲備在香港的資產配置領域，為香港的金融發展開闢更加廣闊的空間。



李家超談到，香港的國際金融中心地位備受國際認可。國際貨幣基金組織於上1月10日發表對香港特別行政區的2024年第四條磋商討論的初步總結，認同香港的經濟正穩步復甦，同時讚揚政府及金融監管機構致力建立充滿活力而監管完善的數字金融生態圈、積極發展綠色及可持續金融。基金組織代表團再次肯定香港作為國際金融中心的地位和功能。



