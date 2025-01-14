洛杉磯檢方宣佈重罪起訴趁火劫掠者

中評社北京1月14日電／美國洛杉磯檢方13日宣佈對多名在山火疏散區劫掠的嫌疑人提起重罪起訴。



新華社報導，洛杉磯縣地方檢察官霍赫曼當日在新聞發佈會上說，9名嫌疑人被控在洛杉磯地區“帕利塞茲”和“伊頓”山火疏散區劫掠財物。另有1名嫌疑人被控在東部城市阿祖薩縱火，此人與洛杉磯重大山火事件無關。



根據起訴書，這些嫌疑人中，有人被控從災區劫掠價值高達20萬美元的財物，還有人被控非法持槍和駕車撞人後逃逸等罪行。檢方說，從其中一人家中查獲了一個被偷走的美國電視艾美獎獎盃。



包括美國聯邦調查局和洛杉磯市警察局在內的執法機構人員參加了霍赫曼的新聞發佈會，表示將從嚴打擊趁火劫掠行為。



當地媒體報導說，至少有38人因涉嫌在災區盜竊、搶劫等原因被捕，其中一人假扮成消防員入室盜竊時被捕。



美國聯邦緊急事務管理局13日發佈信息提醒人們，警惕犯罪分子詐騙錢財以及冒名頂替騙取救災物資等行為。



洛杉磯警方目前在“帕利塞茲”和“伊頓”火災疏散區實施宵禁，派遣警方人員加強巡邏。加州州長紐森已宣佈把派往洛杉磯山火災區的國民警衞隊士兵增至2500人。州長辦公室說，這些士兵將支援地方執法行動，並將駐紮在交通控制點，確保周邊社區安全。