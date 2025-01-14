長江下游地區商周冶金考古獲重要發現

中評社北京1月14日電／據央視新聞報導，“神墩頭遺址考古發掘專家論證暨成果發布會”近日在安徽省蕪湖市舉行。會上發布，神墩頭遺址是長江下游地區春秋早中期與鑄銅相關的面積最大的聚落遺址，是近年來長江下游地區商周時期冶金考古的重要發現，對探討寧鎮皖地區早期青銅冶鑄面貌具有重要學術價值。



神墩頭遺址位於安徽省蕪湖市繁昌區平鋪鎮郭仁村，發現於第三次全國文物普查。整個遺址平面略呈“凹”字形，占地面積8萬平方米以上。其中，遺址西北有一高出四周約2米的台地，占地約1500平方米，為遺址核心區域。



2024年8月，在國家文物局、安徽省文物局的支持下，南京師範大學聯合安徽省文物考古研究所、蕪湖市文物考古研究所、繁昌區文物保護中心對神墩頭遺址展開為期5個月的主動發掘。據神墩頭遺址考古現場負責人、南京師範大學教師徐良介紹，此次考古發掘主要在墩台南側區域展開，發掘面積805平方米。考古工作者發現遺跡105處，遺跡現象豐富，墩台外圍還發現大型壕溝。



徐良介紹，此次發現的土墻遺跡圍繞墩台邊緣，發掘工作已揭露東、西、南三面土墻遺址，總長75.5米。土墻墻體致密堅硬，為人工堆築而成，但未見明顯夯築跡象。發掘人員在南墻東段發現缺口，據推斷為門址，在門址內發現道路遺跡。考古人員還在墻內發現4處熔爐遺跡，爐內及周圍發現炭屑、陶範等與鑄銅活動有關的遺跡遺物。此外，考古發現的房址有較多柱洞，推測為幹欄式建築；發現的水井上部呈圓形，下部呈方形，井底鋪置木板，井壁殘留有木質井框；發現的窑址平面呈不規則形，窑壁燒結程度較高，周圍出土陶範及範坯，推測為烘範窑。



在此次發掘工作中，考古工作者共發現各種文物603件，包括陶器、原始瓷器、銅器、石器和玉器等。其中最重要的是發現了一批與鑄銅相關的遺物，如陶範、鼓風管、鉛塊、鉛渣和銅渣等。從出土陶範及銅器類型看，該作坊區主要生產刀、斧、錐等青銅工具，及劍、箭鏃等青銅兵器。徐良介紹，根據層位關係及出土器物特徵辨認，2024年度發掘的神墩頭遺址大致可分為三期。其中，第一期為西周中晚期的聚落；第二期是神墩頭遺址的鼎盛時期，時代在春秋早中期，考古發掘的土墻、壕溝遺址，及墻內發現的鑄銅相關的器物均屬此期；第三期是神墩頭遺址衰落期，年代大致在春秋晚期。