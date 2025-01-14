中評社北京1月14日電／網評：民進黨當局“雞蛋論”破產



來源：大公報 作者：朱穗怡



兩岸經貿往來最新數據昨天出爐。據大陸海關總署統計數據顯示，2024年兩岸貿易額為2929.71億美元。其中，大陸從台灣進口約2177.82億美元，同比增長9.3%；大陸向台灣出口約751.88億美元，同比增長9.8%。2024年台灣方面在兩岸貿易中獲得1425.94億美元的貿易順差。而台當局財政事務主管部門日前公布的數據顯示，台灣地區對美國、東盟的貿易順差分別為648.82億美元、385.15億美元，對日本、韓國、歐洲、中東的貿易均呈現逆差。由此可見，大陸仍是台灣最大的貿易順差來源地。這無異於又重重地打了“逢中必反”的民進黨當局一巴掌。這些年民進黨當局一直叫囂“疏遠兩岸經貿往來”，說“雞蛋不能都放在一個籃子裡”，但事實證明兩岸經濟往來不可切割，台灣方面若搞所謂“脫鈎斷鏈”，無異於自毀長城。



多年來，大陸都是台灣最重要的出口地、最大的貿易夥伴。台灣對大陸的出口占台灣總出口約四成，兩岸貿易總額約占台灣對外貿易三成。大陸還是台灣最大的貿易順差來源。



在兩岸經濟合作中，台灣方面享受著巨額貿易順差。尤其自2014年後，台灣對大陸的貿易順差就超過一千億美元，在2021年更達到1700億美元、2022年也有1565億美元。這些巨額貿易順差為台灣方面發展經濟民生提供穩定而牢固的動力來源。



然而，值得關注的是，相較於2021年兩岸經貿總額達3083.4億美元和2022年的3196.78億美元，2023年和2024年的兩岸經貿總額有所下降，分別是2678.36億美元和2929.71億美元。主要是因為台灣對大陸出口減少。2021年和2022年台灣對大陸的出口額分別為2499.8億美元和2380.9億美元，而2023年和2024年分別降至1993.49億美元和2177.82億美元。



台灣對大陸出口下降，除了國際產業鏈重構和地緣政治的因素外，兩岸關係惡化對台灣出口經濟的衝擊巨大。