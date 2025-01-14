科技創新和技術改造再貸款助力企業發展

中評社北京1月14日電／據新華社報導，中國人民銀行副行長宣昌能在國新辦1月14日舉行的“中國經濟高質量發展成效”系列新聞發布會上說，科技創新和技術改造再貸款有效引導金融機構加大對科技型中小企業首貸戶，以及對重點領域技術改造和設備更新項目的金融支持力度。截至2024年末，銀行營銷對接項目達2.2萬個，已簽訂貸款合同等待企業隨時提款金額達8389億元。