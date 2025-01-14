網評：強化內聯外通優勢　深挖多元合作潛力

中評社北京1月14日電／網評：強化“內聯外通”優勢 深挖多元合作潛力



來源：大公報 作者：李穎彰（執業律師）



在中美政治博弈愈演愈烈的背景下，香港如何有效發揮“內聯外通”的角色，不僅關乎國家發展的戰略需要，更是鞏固提升國際金融、貿易中心地位的關鍵。作為中國與世界之間的橋梁，香港的“內聯外通”功能不僅反映其地理與制度優勢，更關乎國家整體利益以及國際局勢的平衡。面對外部挑戰與內部轉型需求，香港必須制定前瞻性策略，進一步鞏固和拓展其經濟功能，並在全球經濟競爭中尋求新機遇。



首先，香港作為連接內地與國際市場的“內聯”窗口，必須進一步融入內地市場，發揮其在國家經濟布局中的戰略作用。中美博弈的本質涉及全球經濟規則的重塑與供應鏈格局的重組，我國作為全球第二大經濟體，對香港的穩定與發展提供了堅實支撐。根據2023年的數據，香港與內地的商品貿易總額達到5.2萬億港元，占其整體貿易額的51.5%。然而，這種傳統貿易結構的聯繫並不足以應對當前複雜的國際形勢。香港需進一步深化與內地的經濟融合，特別是在創新科技、數字經濟和專業服務等高增值領域加強協作，以提升自身的競爭力與抗壓能力。



增強經濟韌性實現高質量發展



粵港澳大灣區建設為香港實現“內聯”升級提供了重要契機。大灣區不僅擁有龐大的市場規模，還具備優越的產業互補性。以深圳為例，作為內地科技創新的核心，深圳在人工智能、生物科技等領域處於領先地位，港深合作不僅能夠提升香港在科技創新領域的實力，還能為內地企業提供國際化的窗口。北部都會區進一步強化了這一合作模式，北都將發展成涵蓋創新科技、綠色經濟與現代服務業的綜合經濟樞紐。香港若能充分利用內地的政策支持與市場優勢，將在“內聯”過程中增強經濟韌性，實現更高質量的發展。