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央行2025年將落實適度寬鬆的貨幣政策
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2025-01-14 17:47:58
中評社北京1月14日電／據新華社報導，中國人民銀行副行長宣昌能在國新辦1月14日舉行的“中國經濟高質量發展成效”系列新聞發布會上說，中國人民銀行2025年將落實好適度寬鬆的貨幣政策，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，擇機調整優化政策力度和節奏。綜合運用利率、存款準備金率等多種貨幣政策工具，保持流動性充裕，保證寬鬆的社會融資環境。
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