加沙停火協議正在“最終確定”　更多細節曝光

中評社北京1月14日電／據央視新聞：當地時間14日，一名接近加沙停火談判的巴勒斯坦官員稱，加沙停火和人員交換協議的條款正在進行“最終確定”。



該名官員透露，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）和以色列官員13日在同一座樓內展開了“非直接對話”，雙方就協議細節所展開的技術探討花費了大量時間。



雙方同意，在停火協議執行的第一天，哈馬斯將釋放3名被扣押人員。在這之後，以軍將開始從加沙人口密集地區撤離；七天過後，哈馬斯將再釋放4名被扣押人員，以色列將允許加沙南部的流離失所者返回北部，但他們只能通過沿海公路步行返回。汽車、畜力車和卡車將被允許從薩拉赫丁公路附近的一條通道通過，卡塔爾和埃及的一個技術安全團隊將通過X光機對這些車輛進行檢查。



此外，協議還規定，在為期42天的停火第一階段，以軍可在“費城走廊”保留駐軍，並在加沙東部和北部邊界保留800米的“緩衝區”。



以色列已同意，釋放其關押的1000名巴勒斯坦囚犯，包括服刑期在15年以上的近190名囚犯。作為交換，哈馬斯將釋放34名被扣押人員。不過，以色列官員此前則透露哈馬斯釋放人數為33人。



在停火第一階段執行的第16天，各方開始就停火協議第二和第三階段內容展開討論。