中評鏡頭：浙裡過大年　杭州年貨展熱鬧非凡

“2025浙裡過大年一迎新春年貨大聯展”活動現場。（中評社 姜寧攝） 中評社北京1月27日電（助理記者 姜寧）歲末寒冬，年味漸濃。“2025浙里過大年——迎新春年貨大聯展”在杭州浙江展覽館開啟，現場人頭攢動，熱鬧非凡。



走進聯展現場，宛如置身於年貨的海洋。各類年貨琳琅滿目，金華火腿色澤紅潤，杭州醬鴨醬紅油亮，新疆阿克蘇蘋果個大飽滿，大連海參個頭肥大，品質上乘。除了這些特色美食，各種炒貨幹貨、水果海鮮也一應俱全，堅果的脆香、水果的鮮甜、海鮮的鮮美，交織成一幅喜慶的年貨盛宴圖景。



中評社記者在現場走訪時發現，攤主們熱情似火，紛紛招攬過路遊客進行試吃。他們一邊熱情地介紹自家產品的特色與優勢，一邊慷慨地遞上蘋果、蜜瓜等讓顧客“嘗一嘗”。現場歡聲笑語不斷，洋溢著濃濃的年味與喜慶氛圍。這場年貨大聯展，不僅豐富了市民的年貨選擇，更增添了新春佳節的歡樂與祥和。



浙江新春消費季是2025開年大促節點，也是浙江打造消費新場景，助力消費提質擴容的重要品牌活動，由省商務廳等5部門共同舉辦，以“尋年味 找年俗 買年貨”為主題，深入挖掘浙江傳統文化、再現特色年俗年趣，推廣地方年貨年禮，聯動各方資源廣泛推出惠民舉措。結合臘八、小年夜、春節、元宵節、情人節等節日時點，未來的兩個月時間里，全省將聯動舉辦200多場重點促消費活動，帶動年貨經濟升溫沸騰。

