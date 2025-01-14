尹錫悅彈劾案首次法庭辯論細節公布

中評社北京1月14日電／韓國憲法法院14日決定，對尹錫悅方在13日提出的特定法官迴避申請予以駁回，尹錫悅方對此表示遺憾。



央視新聞報導，尹錫悅律師團13日提出，要求憲法法院法官鄭桂先迴避對尹錫悅彈劾案的審判，並列出了無法保證鄭桂先做出公正審判的理由。尹錫悅律師團指出，鄭桂先法官的配偶是公益人權法財團的律師，而該財團法人理事長是國會方面的彈劾代理人團共同代表金伊秀律師，因此存在“難以期待審判官公正審判的情況”，於是申請鄭桂先法官迴避參與彈劾審判。



韓國憲法法院14日下午在對尹錫悅彈劾審判的首次公開辯論時宣布，駁回尹錫悅方提出的特定法官迴避申請。憲法法院方面介紹，對於該迴避申請，除鄭桂先法官外，其他7位法官一致駁回了迴避申請，並於當天上午送達了決定書。



據韓國《憲法法院法》規定，可以對特定法官提出迴避申請。對於法官迴避申請，將適用《民事訴訟法》，如果法院方面接受了法官迴避申請，訴訟程序將暫時中斷。不過，韓國憲法法院此前並沒有同意特定法官迴避的先例。在前總統朴槿惠彈劾審判過程中，也曾對主審法官提出了迴避申請，但憲法法院以“該申請是以推遲審判為目的”為由予以駁回。



此外，韓國憲法法院同時駁回了尹錫悅方提出的“統一指定辯論日期”的異議申請。



憲法法院方面指出，統一指定辯論日期是根據《憲法法院法》相關規定進行的，沒有適用刑事訴訟規則，因此駁回了相關異議申請。



韓國憲法法院當地時間14日14時就尹錫悅總統彈劾審判舉行了首次公開辯論，由於當事人尹錫悅沒有出席，當天的辯論在4分鐘後結束。第二次辯論將於當地時間16日14時舉行。



根據韓國法律，當事人需出席正式辯論。如果當事人不出席首次正式辯論，憲法法院將宣布結束當天審判，確定下一次辯論日期。但如果第二次正式辯論當事人仍不出席，憲法法院便可在缺席情況下進行審判。