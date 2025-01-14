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2024年非銀行部門涉外收支規模創新高
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2025-01-14 17:47:17
中評社北京1月14日電／據新華社報導，國家外匯管理局1月14日發布數據顯示，2024年跨境貿易投資更加活躍，企業、個人等非銀行部門涉外收支總額14.3萬億美元，較2023年增長14.6%，規模創歷史新高。境內人民幣外匯市場交易量超過41萬億美元，較2023年增長14.8%。來華直接投資資本金、來華證券投資等資金保持淨流入。
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