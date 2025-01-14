我國2025商業航天發射喜迎開門紅

捷龍三號發射升空。新華社發（徐亞靖攝）（圖片來源：光明日報） 中評社北京1月14日電／據光明日報報導，13日11時，我國太原衛星發射中心在山東海陽附近海域使用捷龍三號運載火箭，以一箭十星方式成功將微厘空間01組衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功，我國2025年商業航天發射任務喜迎開門紅。



中國運載火箭技術研究院專家介紹，此次任務為首次在山東海陽近海海域實施低傾角軌道發射，在此點位實施低傾角軌道發射任務，航落區安全性好，節約了海上航渡成本，縮短了技術準備時間，提升了任務的經濟性，發射性價比更高。同時，作為捷龍三號歷次任務中有效載荷質量最大的一次，此次任務採用冬季彈道風修正設計技術，加強了環境保障能力，確保了產品全剖面的環境適應性。



捷龍三號運載火箭於2022年12月9日成功首飛，先後實現國內首次海上熱發射、首次赴廣東南海海域執行海上遠距離機動發射、首次在山東近海海域執行太陽同步軌道任務，並且承攬了外星搭載發射服務，在技術和能力上不斷躍升，迄今已完成5次發射，發射成功率100%。據悉，2025年，捷龍三號火箭將繼續執行多次發射任務，進一步滿足高軌道、大重量的衛星組網和補網需求。