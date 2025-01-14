聚焦河南稍崗鎮：邊角料“卷”出百億產業

中評社北京1月14日電／據新華社報導，國營廠家廢棄的邊角料，被精打細算的河南虞城縣稍崗鎮打工人員再利用，打造出了一個120億元的“卷尺產業”：年產鋼卷尺近15億只，產銷量占全國市場85%以上、占全球市場65%以上，產品遠銷海外120多個國家和地區。



小小鋼卷尺，“量”出新天地。如今的稍崗鎮，已成為集研發、生產、銷售於一體的“鋼卷尺王國”，僅每年產出的5米鋼卷尺，首尾相連可環繞地球赤道190多圈。



廢棄邊角料里“淘”出的“鋼卷尺城”



上世紀80年代，鋼卷尺在農村還是稀罕物。一些稍崗人在南方務工時，偶然發現一家國營鋼卷尺廠每天都會產生大量廢棄的鋼卷尺條邊角料，便以每斤3分錢的價格收購回老家。然後將長短不同的廢尺條簡單挑選、裁剪，標上不同顔色的刻度，便成了一把“迷你”型鋼卷尺。鋼卷尺製造業就這樣被“淘”回豫東平原。



在售賣過程中，稍崗人發現，自己做的沒有外殼的簡易卷尺，常因邊緣鋒利而劃傷顧客的手指，而且容易散開，不好收攏，攜帶和使用很不方便。於是，他們模仿國營鋼卷尺廠的產品外觀，給卷尺條量身打造出外殼。慢慢地，稍崗尺條憑借口碑贏得市場，卷尺作坊在稍崗鎮，開始如雨後春笋般湧現。



到了20世紀90年代，稍崗鎮的卷尺生產，開始從家庭小作坊向機械化製造轉型。通過自主研發或引入整套設備，一些鋼卷尺廠實現了自動化生產，技術設施達到當時行業先進水平，高品質、高性價比的稍崗鎮鋼卷尺開始走向全國，甚至漂洋過海。



如今，稍崗鎮擁有一定規模的鋼卷尺企業近千家，個體工商戶4800多戶，2000餘輛銷售車駐守在全國各個城市。有人形容，稍崗鎮任意一條街，從頭走到尾，尺頭鈎、尺帶、尺殼、彈簧、尾帶……一把鋼卷尺所需的所有零部件都能配齊，是名副其實的全國鋼卷尺產銷基地。

