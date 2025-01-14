星空有約：16日有小衝 觀測火星迎來良機

中評社北京1月14日電／據新華社報導，觀測火星迎來良機。天文科普專家介紹，1月16日，火星將迎來衝日表演。衝日前後一個月，都是觀測火星的好時機。如果天氣晴好，感興趣的公眾可嘗試尋找這顆微微泛紅的行星。



火星是地球軌道外的第一顆行星，我國古代稱其為“熒惑”，西方則以神話中戰神“瑪爾斯”的名字來命名。



當火星與太陽的地心視黃經相差180度，也就是火星、地球、太陽三者依次排成近似一條直線時，稱為火星衝日。衝日是地外行星（火星、木星、土星、天王星、海王星）才會有的現象，而地內行星（金星、水星）則沒有衝日現象。衝日前後，地外行星距離地球最近、視直徑最大、亮度也最高，是觀測它們的絕佳時機。



中國天文學會會員、天津市天文學會理事賴迪輝介紹，火星衝日大約每26個月發生一次。每次火星衝日，火星和地球的距離都不盡相同，這造成火星看上去有了亮度和大小的差異，因此火星衝日有“大衝”和“小衝”之別。當地球在遠日點而火星在近日點附近發生衝日時，地火距離更小，也即所謂的“大衝”。



平均15年至17年才會發生一次“火星大衝”，上一次“火星大衝”發生在2018年7月27日，火星亮度曾達到－2.8等，超過了當時的木星。下一次“火星大衝”則發生在2035年9月。

