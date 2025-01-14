中國“人造太陽”配上“赤霄光劍”

中評社北京1月14日電／據新華社報導，每平方米每秒鐘可極速噴射出億億億個粒子！記者從中國科學院合肥物質科學研究院獲悉，該院大科學團隊成功研製強流直線等離子體裝置“赤霄”，如同一把性能超強的“激光劍”，為研製“人造太陽”核心材料提供科技利器，14日經專家組鑒定，“赤霄”參數達到設計指標，整體性能國際先進。



萬物生長靠太陽。太陽主要由等離子體構成，在太陽內部，每時每刻都在發生核聚變反應，從而產生光和熱。20世紀中葉以來，人類致力研究可控核聚變實驗裝置，這種被稱作“人造太陽”的大科學裝置，內部有與太陽類似的核聚變反應機制。



研究“人造太陽”存在一系列重大挑戰，其中之一是尋找能承受巨量等離子體粒子流衝擊的超級材料，用於製作“人造太陽”的“爐壁”。



“未來的‘人造太陽’要長時間持續發電，為它研製‘堅韌抗造’的壁材料難度極大，我們需要尖端的模擬實驗環境，來測試研製出的材料是否達標。”中國科學院合肥物質科學研究院等離子體物理研究所研究員周海山介紹，他帶領的科研團隊經過5年多攻關，研製出強流直線等離子體裝置“赤霄”。



長15.5米、重約22.5噸，流線型的結構猶如一把寶劍。“赤霄”裝置取名自中國古代十大名劍之一的赤霄劍，每平方米每秒鐘可極速噴射出10的24次方個——即億億億個粒子，一次可連續運行24小時以上，對新研製的“人造太陽”壁材料充分檢測。

