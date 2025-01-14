中塔共建“一帶一路”：一條新路連兩國

在中塔公路二期建設項目施工現場，工作人員正在鋪設瀝青。(圖片來源：人民日報） 中評社北京1月14日電／據人民網報導，中國和塔吉克斯坦山水相連，帕米爾高原見證著兩國友好交往的悠久歷史。



帕米爾高原古稱葱嶺，這里奇峰林立、群山綿延不絕。古絲綢之路曾穿越此地，聯通東西方。如今，一條跨越帕米爾高原、連接中塔兩國的新公路，正蜿蜒盤旋於崇山峻嶺之間，見證著絲路精神的傳承。



希望之路——



“我們都期盼著新公路的貫通”



從塔吉克斯坦首都杜尚別出發，行車7個多小時才能到達卡拉依洪姆——中塔公路二期部分關鍵路段建設項目（以下簡稱“中塔公路二期建設項目”）的起點。“逢山開路、遇水架橋”的壯舉在這里生動上演。



中塔公路初建於上世紀40年代，西起杜尚別，東至中塔邊境闊勒買—卡拉蘇口岸，與中國的喀喇昆侖公路相連，全長超過1000公裡，對於塔吉克斯坦的物流運輸、對外交流具有重要意義。



隨著中塔兩國陸上貿易迅速發展，中塔公路通行量持續攀升。然而，由於自然災害頻發和年久失修，中塔公路原線大量路段損毀嚴重，已無法滿足日益增長的通行需求。2009年，由中國路橋工程有限責任公司（以下簡稱“中國路橋”）負責的中塔公路改擴建項目開始實施。2014年，全長約150公裡的中塔公路一期杜尚別至丹加拉路段改造正式完工，滿足了沿線居民的交通需求。



2022年9月，中塔公路二期建設項目啟動。項目位於戈爾諾—巴達赫尚自治州，全長92.339公裡。建設中，中國路橋團隊精心規劃，多處改線，新建2條隧道、16座橋梁和5個明洞，並將路面由原來的4米拓寬至12米。