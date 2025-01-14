尹錫悅彈劾案進展時間線

中評社北京1月14日電／新華社報導，韓國憲法法院14日就被停職總統尹錫悅彈劾案舉行第一次正式辯論。當天的正式辯論因尹錫悅缺席庭審，持續4分鐘左右便結束。韓國憲法法院當天宣佈，定於16日舉行第二次正式辯論。以下是尹錫悅彈劾案進展重要節點的時間線：



——2024年12月3日，尹錫悅在首爾龍山總統府發表緊急談話，發佈緊急戒嚴令，表示此舉是為了剷除“從北勢力”，維護“自由憲政秩序”。



——2024年12月4日，韓國國會凌晨召開會議，通過了要求解除戒嚴令的決議案。韓國國會議長室表示，隨著解除戒嚴令決議案的通過，緊急戒嚴令無效。最大在野黨共同民主黨在國會召開緊急議員會議並發表決議文說，尹錫悅應立即主動辭職。



——2024年12月7日，韓國國會當天下午就尹錫悅彈劾動議案進行表決，因參加投票的議員人數不足，動議案未獲通過。



——2024年12月8日，韓國檢方表示，已將尹錫悅作為嫌疑人立案調查。



——2024年12月10日，韓國國會當天在全體會議上，以191人贊成、94人反對、3人棄權的投票結果，通過了要求迅速逮捕尹錫悅等8人的決議案。



——2024年12月14日，韓國國會當天下午就針對尹錫悅的第二次彈劾動議案進行表決，以204票贊成通過動議案。隨後，彈劾案被提交給憲法法院審理，審理過程最長180天。

