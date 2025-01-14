加沙停火談判能達成協議嗎？

中評社北京1月14日電／數月來，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）及相關方在卡塔爾和埃及就加沙地帶停火舉行多輪談判。本月3日，加沙地帶停火談判在多哈重啟，巴以雙方近日均對停火協議釋放積極信號。



新華社報導，談判最新進展如何？巴以雙方對此作何表態？“積極信號”原因何在？達成停火仍有哪些難點？



最新進展如何



據《以色列時報》13日報導，以色列外長薩爾當天表示，以色列與哈馬斯正在進行的加沙地帶停火談判取得了進展。



薩爾說，以色列想要就交換被扣押人員達成協議，目前已有進展。他未透露談判的具體時間表。



另據《耶路撒冷郵報》13日報導，有關停火的三階段框架“已經明確”，目前各方正在等待哈馬斯回應。報導援引一名以色列官員的話說，事情正朝著積極的方向發展，但必須“小心謹慎”。



巴勒斯坦消息人士13日說，哈馬斯當天對加沙地帶停火協議草案作出積極回應，希望盡快達成停火，結束巴勒斯坦人民的苦難。



談判如何展開



加沙停火談判目前正在多哈進行。按以色列總理內塔尼亞胡的決定，以方派出了高級談判代表團，成員包括以色列情報和特勤局（摩薩德）局長巴爾內亞、以國家安全總局（辛貝特）局長巴爾、以方被扣押人員問題負責人阿隆和內塔尼亞胡的政治顧問法爾克。哈馬斯談判代表團由高級官員哈利勒·哈亞率領。

