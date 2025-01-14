2025人工智能發展前瞻：機遇與挑戰並存

中評社北京1月14日電／據新華社報導，從各類人工智能聊天機器人與人類直擊“靈魂”的對話，到訓練AI將一張圖片變成各類“鬼畜”視頻；從利用AI調教遊戲中的NPC使其更像真實玩家，到使用AI大模型去約束AI在網絡世界中“不幹壞事”……在過去的2024年裡，無論是國內還是國外，都經歷了一場有關人工智能的巨變。



2025年，對AI來說至關重要。有人認為，2025年世界將迎來AGI（通用人工智能），AI可能會挑戰人類社會；也有人認為，現今的AI連圖靈測試都未通過，言其將挑戰人類社會還為時過早。但不可否認的是，基於其強大的學習能力，AI在近幾年發生了飛速變化，無論是消費者的應用端，還是相關產業鏈和供應鏈，都在AI的影響下發生深刻轉變。



2025年，人工智能究竟將如何發展？哪些領域會誕生新的消費場景？我們又可以如何擁抱變化？讓我們拭目以待。



讓生活和工作“輕量化”



“小度小度，拉開窗簾，來點音樂。”早上起床，很多人依然改不了“叫喚人”的習慣，只是現如今，大家求助的對象不再是自己的媽媽，而是人工智能語音助手。



近年來，我們似乎早就習慣了使喚各類AI語音助手來讓我們的生活更智能。語音助手不僅能幫我們開窗簾、燒熱水，還能指揮掃地機清掃房間，甚至還能在寒冷的冬天點一杯3公里之外的熱奶茶。



從聽不懂話就裝聾作啞的“人工智障”，到能夠給孩子講故事、出數學題的“小小保姆”，這樣的轉變實際上證明了AI超強的機器學習能力。



早在2017年，資深人工智能研究學者、美國國家工程院外籍院士沈向洋就說過，“懂語言者得天下”。對AI而言，從“一問一答”到“連續對話”，是從“機器學習”到“機器智能”的躍升，也是“下一個十年”裡AI需要在自然語言的理解中獲得突破。