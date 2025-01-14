中評社北京1月14日電／網評：銳意改革 推動香港2025創新局



來源：大公報 作者：李克勤（民建聯主席、立法會議員）



剛過去的2024年對於香港而言，當然是不平凡的一年。在回歸後的第27個年頭，香港特區終於履行了憲制責任，完成基本法第23條的立法工作，制定實施《維護國家安全條例》。香港特區維護國家安全的法律體系、執行機制得以健全，使得維護國家安全的工作進入新階段，為社會集中發展經濟、改善民生提供穩定條件。新的一年，面對內外環境發生變化，如何更好使用自身優勢，為經濟發展找到新動能，為民生問題找到新解法，這需要特區政府團結帶領社會各界，銳意改革、奮發有為。



除了維護國家安全，2024年在特區政府的帶領下，“識變、應變、求變”的理念得以更加深入貫徹，為經濟發展領域的改革工作開展提供新動能。過去一年，政府銳意“搶人才、搶企業”，並取得不俗成效；在落實“無處不旅遊”理念上，2024年香港舉辦多項盛事活動，並在中央擴展內地赴港“個人游”計劃城市、恢復擴展深圳居民“一簽多行”安排、給香港特區送贈第三對大熊貓等舉措支持下，不少海內外旅客選擇來港旅遊。最新數據顯示，去年全年訪港旅客數字接近4500萬人次，較2023年上升31%。當中，內地旅客按年升幅約27%，非內地旅客更按年上升約44%。



民生方面，特區政府在房屋政策上打出“組合拳”，包括增加過渡性房屋供應，展開打擊濫用公屋行動，使得公屋輪候時間縮短至5.3年。更進一步，政府決定以立法方式規管分間住宅單位（“㓥房”），對“㓥房”訂立最低標準，以求早日推進解決困擾香港社會已久的劣質“㓥房”問題。可以說，特區政府過去一年在多方面的工作富有成效，值得讚賞。



新的一年，面對國際局勢風雲變幻。香港首先要做好各項維護安全的工作。在特朗普就任美國總統後，相信會出台更加強硬的對華政策，作為國家與世界各國的“超級聯繫人”，香港必然受到影響。



有安全才有發展，進一步築牢維護國家安全、社會治安的體系，是保障經濟發展的首要條件。雖然社會有意見認為，完成23條立法後，香港維護國安工作已告一段落。但維護國家安全衹有進行時，沒有完成時。維護國家安全是一項長久的工作，更需要在建立的系統機制下，不斷鞏固和優化，為香港的下一步發展提供有力保障。