網評：乘改革東風　謀航空業創新發展新路

中評社北京1月14日電／網評：乘國家改革東風 謀航空業創新發展新路



來源：大公報 作者：青 平



中共二十屆三中全會提出，發揮“一國兩制”制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位。香港航空業發展至今，已經形成自身獨特的發展優勢，在建設粵港澳大灣區世界級機場群、服務高水平對外開放中發揮了重要作用。當前，在香港各領域積極推進改革的大潮中，擦亮國際航空樞紐“金字招牌”，是助力香港增強發展新動能、開拓新局面、實現新飛躍的其中一個關鍵之舉。



“背靠祖國、聯通世界”的區位優勢。區位上，北連內地華南生產基地和粵港澳大灣區其他城市，發揮了連接內地貿易集散的重要通道作用。南臨東南亞、東接太平洋、西通印度洋，4小時飛行航程可達亞太區主要市場，5小時飛行航程可覆蓋全球逾半數人口。優越的地理位置為香港國際機場成為亞洲乃至全球最繁忙的航空樞紐創造了良好條件。



高效、快捷的貨運物流體系。香港國際機場24小時運作，清關手續簡便，吸引著大量空運貨源。自2010年以來，香港國際機場已連續13次獲選全球最繁忙貨運機場，2023年的貨運總量約430萬噸。近日啟用的三跑道系統將助力年貨運量達1000萬噸，每小時航班處理量從原來的約70班逐步提升至約100班，增長約43%。



打造亞洲電商配送中心



國際航線發達、中轉效率高。香港國際機場作為國際航空樞紐，約120家航空公司在此運營，連接全球約190個航點，其中內地航點約40個。2024年上半年，香港國際機場客運量為2530萬人次，較2023年同比躍升52.8%，飛機起降量同比上升47.1%至17.47萬架次，三跑道系統啟用後，客運處理能力預計將逐步提升至全年1.2億人次。