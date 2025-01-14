拼多多系統性激發電商就業生態二次繁榮

中評社北京1月14日電／據新華社報導，1月13日，中國社科院大學發布《電商生態高質量發展與就業促進研究報告》（以下簡稱《報告》），結合公開數據及電商生態業態創新與就業促進相關情況，深入探討互聯網平台經濟的就業帶動能力。



作為新就業形態的主要承載者，互聯網平台一邊匯聚著千萬中小微企業，另一邊關聯著眾多勞動者，平台發展與就業民生緊密相關。



《報告》顯示，目前拼多多平台商家數量已達到1420萬家，涉及品類豐富、業態多元。綜合商家端帶動直接就業、倉配物流端就業、平台員工就業以及間接就業四個維度，拼多多在國內累計激發就業崗位達到5532.1萬個。



《報告》項目組負責人、中國社科院大學副教授劉曉春表示，電商平台的興起使得創新技術以前所未有的速度影響更廣泛的人群，“產業＋互聯網”的模式為從事工業、農業及服務業的數千萬人口，以及婦女、老年人等傳統勞動力市場的弱勢群體，拓展了就業機會，具有普惠性。



寶媽、夫妻店活躍於拼多多就業生態



甘肅天水盛產果型高樁、五棱突出的花牛蘋果，全國聞名。過去，由於水果產業管理不善，年輕人只能外出謀生。近年來，受益於物流基礎設施的改善以及農村電商的快速發展，花牛蘋果熱銷，村里大大小小的果蔬倉庫建了幾十家，就業機會擺到了家門口。



有次，謝瑞玲路過甘江果蔬倉庫看到招工啟事，欣然聯繫。招工老板張鵬飛自2019年在拼多多銷售水果以來，銷路逐漸打開。2024年9月，拼多多在中轉包郵模式的基礎上，又免除偏遠地區物流中轉費，張鵬飛的店鋪銷量持續穩定增長，目前日均單量約2000箱，銷售範圍拓展至東三省及青海、內蒙古等偏遠地區。