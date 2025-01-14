中評社北京1月14日電／網評：鐘庭耀“協助調查” 某些人在怕什麼？



來源：大公報 作者：卓 銘



“香港民研”主席及行政總裁鐘庭耀涉嫌協助國安通緝犯鐘劍華，昨被警方帶走協助調查。



鐘劍華曾任香港民研副行政總裁，當年與鐘庭耀關係密切。自去年國安處以涉嫌“煽動分裂國家”及“勾結外國或者境外勢力危害國家安全”等罪懸紅通緝鐘劍華後，警方對其身邊相關人物進行調查，完全是合理合法的行動，更是維護國家安全的必要舉措。更何況鐘庭耀現階段還根本沒有被捕，某些人光見警方採取了些微行動，便慌忙不迭衝出來大喊政府“打壓民間組織”、“侵犯言論自由”云云，究竟是想刻意誤導市民，還是他們心中別有所懼？



去年12月，警方國安處懸紅100萬元通緝“香港民研”前副行政總裁、理大應用社會科會科學系前助理教授鐘劍華，指其涉嫌“煽動分裂國家”及“勾結外國或者境外勢力危害國家安全”。鐘劍華涉於去年5月至6月期間，多次透過社交媒體平台鼓吹“港獨”；另於2020年12月至2023年11月期間，多次透過不同的平台和形式，乞求外國對中國及香港特區進行制裁、封鎖及採取其他敵對行動。昨日警方帶走鐘庭耀等人並到位於黃竹坑的“香港民研”辦公室協助調查，便是因為懷疑有人協助在逃的鐘劍華，因而進行必要的搜證。



雖然鐘庭耀表示鐘劍華與“香港民研”的合作及僱傭關係，已隨著雙方於2022年4月合約期滿而結束，兩人事後沒什麼聯絡，又強調“香港民研”奉公守法，不會踩任何紅線或黑線，舉辦活動前會考慮法律在內一籃子因素，不相信有國安風險；而目前潛逃在英的鐘劍華，也在事後稱離開香港後，除了曾在網上參與過一次民調發布會評論後，從沒有跟鐘庭耀聊過天，除此以外也衹有過年過節問好而已。



但正如保安局局長鄧炳強昨日強調，儘管兩人同樣聲稱與對方已沒有聯繫，但終究口說無憑，“唔係佢講咗就代表證實咗冇一啲嘢存在，而係要透過調查先知道情況係點樣”。若然所有人都可以光憑嘴上說兩句就“自證清白”，那香港不僅不需要警隊，恐怕連法律和法庭都是多餘的了。