日本氣象廳稱發生大地震的可能性未上升

中評社香港1月14日電／共同社報導，日本氣象廳14日凌晨，關於就宮崎縣觀測到震度5弱（日本標準）的地震發佈“南海海槽地震臨時信息”，並就其關聯實施的臨時調查表示，不能認為發生大地震的可能性相對高於平時，規模沒有達到發佈“大地震提醒”的標準。氣象廳認為在搖晃劇烈的地區，可能未來一週左右會發生最大震度5弱程度地震，提醒引起注意。在宮崎縣和高知縣，對餘震的警惕情緒擴大。



日向灘的地震是發生在菲律賓海板塊與大陸板塊交界處的逆斷層型地震。南海海槽地震評估討論會會長平田直（東京大學名譽教授）在氣象廳的記者會上稱：“已確認沒有發生不同尋常的地殼變動。”



在宮崎和高知兩縣13日發生地震後，觀測到了最大約10至20厘米的海嘯。在宮崎縣去年8月發佈了“臨時信息”的地震中，日南市測得的震度為6弱。此次，居民在次日天亮後忙於收拾，表示擔心地震“可能還會再次發生，很害怕”。在沿岸地區被發佈疏散指示的高知縣，有居民憂心忡忡地說“怕得睡不著覺”。



13日的地震發生在晚間9點19分前後。震源深度約為36公里，推測地震規模為里氏6.6級。震源位於日向灘，氣象廳第二次發佈了“臨時信息”。該廳召開評估討論會，開始就是否與南海海槽大地震相關展開調查，現已結束調查。