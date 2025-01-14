“未來大會”開幕　中國空間站航天員送祝福

中評社北京1月14日電／據新華社報導，智利第十四屆“未來大會”13日在首都聖地亞哥開幕。正在中國空間站執行任務的神舟十九號航天員蔡旭哲、宋令東和王浩澤發來視頻，預祝大會取得圓滿成功，並表達了中國和智利及拉美攜手探索宇宙奧秘的美好願望。



本屆大會主題為“我們想成為什麼樣的人類”。智利總統博里奇當天出席開幕式並發表講話說，“未來大會”是一場關於科技、政治、倫理的討論，邀請人們思考技術進步與人類發展方向之間的關係。



開幕式上，蔡旭哲、宋令東和王浩澤在中國空間站通過視頻向大會參與者問好。他們說，中國空間站是開展空間科學研究的重要平台，也是開展國際合作的絕佳舞台。歡迎智利科學家更多參與中國空間站的研究項目，共同為人類和平利用太空作出貢獻。期待更多擁有太空夢的智利和拉美年輕人加入探索宇宙奧秘的偉大事業。



智利參議員弗朗西斯科·查萬在開幕式現場接受新華社記者採訪時說，中國一直是“未來大會”的戰略夥伴。不僅有中國學者參與大會，兩國還不斷加深科技創新領域合作，本次中國航天員送上的祝福就是一個例證。



“未來大會”是智利以及拉美地區最重要的科學傳播活動之一，創立於2011年。今年的大會於1月13日至18日舉行，邀請40多個國家和地區的上百名科學家開展科普講座，其中包括4名中國學者，內容涵蓋人工智能、環境保護、太空探索、科學倫理、智慧城市等。