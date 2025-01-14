中評社北京1月14日電／網評：懲治“微腐敗”，讓老百姓可感可及



來源：人民日報 作者：常 晉



向制度要力量，不斷織密制度之網，減小經緯之間的罅隙，才能打得穩、捉得准、拍得狠



衹有在淨化政治生態、正風肅紀上久久為功，才能最大程度壓縮“微腐敗”的生存空間



進一步推動反腐敗鬥爭向基層延伸、向群眾身邊延伸，定能讓群眾感受到清風正氣就在身邊



“蠅貪蟻腐”，危害甚深。盯上“校園餐”，挪用資金，從孩子口中“奪食”；視“保命錢”為唐僧肉，侵吞低保資金；靠醫吃醫，收回扣、要紅包、套取醫保……類似不法行為，損害了老百姓的切身利益，啃食的是群眾獲得感。



在二十屆中央紀委四次全會上，習近平總書記深刻指出，“要持續推動全面從嚴治黨向基層延伸”“把整治群眾身邊不正之風和腐敗問題作為重要任務常態化地抓，讓老百姓可感可及”。



“蒼蠅”露頭就要打。對於微腐敗，就要有無微不“治”的決心和行動。從深入整頓醫藥領域亂象，到治理農村集體“三資”領域腐敗問題，再到縱深推進掃黑除惡“打傘破網”，國家監察委員會前不久發布的報告顯示，黨的二十大以來，全國監察機關已查處群眾身邊不正之風和腐敗問題76.8萬件、處分62.8萬人，移送檢察機關2萬人。



拍蠅除害，令人拍手稱快。也應清醒認識到，反腐懲惡衹有進行時，沒有完成時。當前，全面從嚴治黨向基層延伸面臨新情況新問題，群眾身邊的不正之風和腐敗問題涉及面廣。如何更好懲治“微腐敗”？需要順應形勢變化、因應“微腐敗”特點，有新思路、用新辦法。