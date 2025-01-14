尹錫悅停職仍加薪惹眾怒

韓國民眾抗議，要求逮捕被彈劾的總統尹錫悅。/法新社（圖片來源：大公報） 中評社北京1月14日電／據大公報報導，綜合韓聯社、韓國MBC電視台報導：韓國憲法法院14日就總統尹錫悅彈劾案進行首場正式辯論，尹錫悅方面率先下手，要求在野黨推薦的新任憲法法院法官迴避案件，而他本人基於安全考慮，不會出庭。另外，被停職的尹錫悅卻獲漲薪，引發韓國民眾憤怒。



按照計劃，憲法法院審理尹錫悅彈劾案的，共有包括新上任法官鄭桂先在內的8名法官。鄭桂先為最大在野黨共同民主黨所推薦的人選，由韓國代總統崔相穆任命。尹錫悅的律師主張，鄭桂先的配偶是一家公益人權法基金會的律師，而該基金會的董事長則是彈劾案國會律師團的共同代表，擔憂無法進行公正審判，故申請其迴避。尹錫悅方面還表示，基於安全考慮，他本人將不出席憲法法院的首次正式辯論。韓聯社稱，原定於14日的辯論預計仍會照常舉行。憲法法院代理院長文亨培14日上午將先召開會議，討論尹錫悅方提出的迴避申請。若憲法法院認為當事人以拖延時間為目的提出該申請，可予以駁回。



韓國首爾西部法院上周向尹錫悅發出第二份逮捕令即將到期，暫時未知韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）是否會進行二次逮捕行動。分析認為，尹錫悅不出庭的一個重要原因是，他擔心一旦走出總統官邸就有可能被逮捕。公調處12日晚向國防部及總統警衛處發送協助公文，要求協助執行逮捕令。公調處表示，若有警衛處人員妨礙執行逮捕令，將面臨刑事處罰，且喪失公務員身份，退休金也將受影響。



此外，韓國人事管理部稱尹錫悅獲漲薪3%，月薪從原先的2120萬韓圜（約11.2萬港元），增至約2180萬韓圜（約11.5萬港元），引發韓國民眾強烈不滿。在野黨議員主張法律有疏漏，未規定停止向遭彈劾的總統支付薪水。