中評社北京1月14日電／網評：攜手建設上海合作組織共同家園



來源：人民日報 作者：張 明（為上海合作組織前秘書長）



擔任上海合作組織秘書長的3年，我親歷了上海合作組織各領域合作跨越式發展，見證了成員國在“上海精神”指引下攜手構建上海合作組織命運共同體。直面時代挑戰，上海合作組織正在建設團結互信、和平安寧、繁榮發展、睦鄰友好、公平正義的共同家園道路上堅定前行。



我們的共同家園更加團結互信。上海合作組織成員國增加至10個，有2個觀察員國，14個對話夥伴。上海合作組織成員國人口占全球近一半，陸地面積、經濟總量約占世界1／4。上海合作組織的快速發展壯大彰顯了“上海精神”的感召力。



我們的共同家園更加和平安寧。上海合作組織始終堅守初心和使命，堅決打擊“三股勢力”、打擊毒品走私、打擊跨境有組織犯罪、維護國際信息安全，切實加強在諸多非傳統安全領域的合作。



我們的共同家園更加繁榮發展。上海合作組織成員國做深做實務實領域合作，讓民眾享受更多獲得感。近年來，成員國通過的元首峰會、政府首腦（總理）理事會成果文件大部分聚焦務實合作領域。上海合作組織還積極加強在本幣結算、數字經濟、創業創新、人工智能等前沿領域的務實合作，為各成員國經濟社會繁榮發展提供有效助力。



我們的共同家園更加睦鄰友好。上海合作組織高度重視推動成員國間人文交流合作，為本組織地區世代友好奠定堅實的民意基礎。近年來，上海合作組織新成立了多個人文領域的部長級和專家級合作機制。成員國開創性建立“上合組織親善大使”“上合組織旅遊和文化之都”等合作平台。上海合作組織秘書處也積極開拓創新，主辦上海合作組織2023旅遊年論壇和2024生態年論壇，成功打造人文合作新品牌。